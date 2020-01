Elezioni regionali, Vecchia Pescheria gremita per Bonaccini: promessa ai bagnini per la proroga spiagge

Selfie, abbracci, strette di mano e sorrisi. Oltre mille persone hanno gremito la Vecchia Pescheria venerdì sera per l'incontro con Bonaccini e l'evento "Sardoncini e Sangiovese", organizzato come momento clou degli appuntamenti promossi dalle sei liste che lo sostengono e lo hanno visto protagonista nel Riminese.

Partenza alle 15.30 con visita all’azienda del Gruppo Maggioli a Santarcangelo di Romagna, per incontrare poi all’Hotel Savoia gli operatori di spiaggia della Riviera romagnola e dove ha affrontare insieme il tema “Concessioni e pertinenze”. Un incontro, coordinato da Sergio Pizzolante, a cui hanno preso parte anche Lorenza Bonaccorsi, Sottosegretaria al Turismo e il sindaco Andrea Gnassi. All'incontro erano presenti oltre cento operatori arrivati da Cattolica fino ai Lidi ferraresi e che hannp consegnato un documento unitario in cui chiedono "ai Comuni di applicare la legge che proroga le concessioni fino al 2033", e di portare avanti una riforma vera del settore balneare. Bonaccini ha promesso che, se rieletto, porterà avanti l'impegno per la spiaggia, tema affrontato anche dalla Candidata al consiglio Emma Petitti (Pd), sostenendo la proposta per rinnovare le concessioni per i prossimi 30 anni.

Bonaccini ha poi raggiunto la Vecchia Pescheria dove era in scena una vera e propria festa, "Rimini grazie, avete un cuore grande così", ha affermato il candidato, emozionato per l'accoglienza e l'affetto. Bonaccini ha poi chiuso la giornata con un incontro pubblico al Centro Elezioni regionali, Zingaretti torna in Riviera per Bonaccini e il candidato riparte col tour nel Riminese

