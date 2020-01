Ex caserma Giulio Cesare, Marcello (FI): "Lavorerò per realizzare la Cittadella della sicurezza"

L'ex caserma Giulio Cesare torna al centro dell'attenzione anche in campagna elettorale. Sullo stabile e sui temi sicurezza e controllo del territorio interviene Nicola Marcello, candidato capolista di Forza Italia alle elezioni Regionali a sostegno di Lucia Borgonzoni. Marcello ne ha fatto una delle priorità del suo programma politico. "L’argomento è sempre d’attualità - io ho previsto alcuni impegni che intendo mantenere una volta eletto a cominciare da organici più ampi all’interno del Corpo della Polizia Municipale per proseguire con l’installazione sempre più numerosa di telecamere per la videosorveglianza. Ma non solo – prosegue Marcello – va garantito il sostegno ai gruppi di Controllo del Vicinato e bisogna realizzare al più presto una Cittadella della Sicurezza a Rimini presso l’ex Caserma Giulio Cesare. Queste sono solo alcune delle soluzioni più immediate per garantire la vivibilità e la sicurezza dei cittadini, troppe volte alla mercè della delinquenza occasionale e di quella organizzata”.

Sottolinea Marcello: "La Giulio Cesare potrebbe essere il futuro! Piazzale Bornaccini a settembre per cui mi ero già espresso a favore è una emergenza da cui non si può derogare nemmeno un giorno. È già il presente. Anzi presenterò una interrogazione per finire subito i lavori che vanno a rilento".