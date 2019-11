Giorgia Bellucci lascia il Pd per Renzi, l'amara sorpresa per gli ex colleghi di partito

E' sempre stata una sostenitrice di Matteo Renzi. Aveva partecipato anche alla Leopolda a Firenze, ma i suoi ex colleghi di partito sono rimasti di stucco dopo aver appreso la sua decisione. Giorgia Bellucci, vicesegretaria del Pd della provincia di Rimini e consigliere comunale, ha lasciato i Dem e ha aderito a Italia Viva.Solo due giorni fa era in direzione del Pd per votare i candidati per le regionali.

La decisione è stata un fulmine a ciel sereno. Un mercoledì nero per il gruppo consigliare di Rimini. Giorgia Bellucci aderirà al nuovo gruppo Patto Civico- Italia Viva che vede la presenza di quattro esponenti del gruppo di Patto civico a cui si è aggiunta, oltre a Bellucci, anche l'altra consigliera eletta nel Pd Barbara Vinci.

A intervenire è il segretario provinciale del pd Filippo Sacchetti: "Sono sorpreso e francamente anche un po' amareggiato. Sorpreso anche per le recenti dichiarazioni di Giorgia di lealtà al pd e amareggiato perché il partito democratico di rimini su lei aveva investito in termini di responsabilità e visibilità.

Detto questo non posso che augurare a Giorgia Bellucci e a tutti coloro che hanno deciso di intraprendere la strada di Italia Viva, Buona fortuna per il prosieguo di un cammino che ci vedrà comunque compagni di viaggio. Il Pd sta lavorando da tempo ai contenuti, alle proposte programmatiche e alle candidature per parlare coi cittadini riminesi di fatti concreti e prospettive future.

Settimane in cui tutti dovremo lavorare assiduamente tutto insieme per Stefano Bonaccini e per riconfermare alla guida della Regione Emilia Romagna quelle persone guidate dai nostri valori che la rendono un modello virtuoso sul piano nazionale e internazionale".