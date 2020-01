Gnassi contro Salvini sulle residenze-fittizie ai pusher: "L'unica è la sua che qui non vive e non lavora"

Il leader del Carroccio Matteo Salvini giovedì è tornata ad attaccare Rimini e il Pd, commentando i fatti emersi nell'operazione Clean Park che ha visto arresti per spaccio di droga nei parchi cittadini, oltre alle polemiche per la gestione di Casa don Gallo e Casa Madiba. "Spaccio di droga, residenze fittizie ai clandestini-pusher, strutture pagate dai cittadini ma affidate ai centri sociali, coccole a chi non rispetta le regole - ha affermato Salvini - anche a Rimini si vedono i risultati del malgoverno del Pd di Bonaccini.

Frasi a cui il sindaco di Rimini Andrea Gnassi risponde citando le "manine" di Amarcord, film premio Oscar di Fellini. "Vagano vagano girolanz gironzano gironzolan vagano vagano’. Le bugie di Salvini sono come le manine di Amarcord. La verità e che l’unica residenza fittizia in Emilia Romagna è quella di Salvini che qui non vive, non lavora, non abita, ma ha preso abusivamente il posto di una candidata che proprio per non avere uno straccio di proposta tiene nascosta".