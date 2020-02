I Grilli Pensanti in trasferta a Roma per dire no ai vitalizi

Il Meeup Grilli Pensanti di Rimini in partenza per Roma. Sabato 15 febbraio, dalle 14 alle 18, i Grilli Pensanti prenderanno parte alla manifestazione "per non vedere annullata la delibera del M5S che ha tagliato gli importi dei vitalizi degli ex senatori. Una manifestazione chiesta dalla base anche a mezzo di un gruppo Facebook che ha raccolto migliaia e migliaia di persone in poco tempo".

Per chi volesse partecipare i Grilli Pensanti di Rimini stanno organizzando un trasporto in pullman per sabato con partenza la mattina e ritorno la sera (prenotazioni via WhatsApp: 338 630 1668).