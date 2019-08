Elezioni regionali, un incontro con il Psi per fare il punto sul centrosinistra e le nuove prospettive

Nell'ambito della Festa dei Riformisti si tiene oggi, alle 18.30, nella Sala del Buonarrivo, in Corso d'augusto 231, l'incontro "I socialisti e le politiche del territorio - idee e proposte per la nostra Regione".

A introdurre l'incontro saranno Francesco Bragagni, segretario provinciale e membro della Segreteria Nazionale del PSI, e Marco Strada, segretario regionale dei socialisti emiliano-romagnoli.

I relatori saranno l'On.le Serse Soverini, deputato e coordinatore regionale di Italia in Comune, Rita Cinti Luciani, vicesegretaria nazionale PSI già candidata alle Elezioni Europee, Federico Eligi, responsabile Enti Locali della Segreteria nazionale di più Europa, Giorgia Bellucci, vicesegretaria provinciale e membro della segreteria regionale PD e Luigi Iorio, membro della segreteria nazionale PSI.

"Le prossime elezioni regionali rappresentano un punto di svolta non solo per l’Emilia-Romagna ma assumeranno una valenza molto significativa anche in ambito nazionale. L’incontro è un’occasione per fare il punto sullo stato di salute del centrosinistra emiliano-romagnolo e tentare di avviare l’elaborazione delle proposte e dei programmi che i riformisti dovranno avanzare se vorranno arginare l'avanzata della destra sovranista.

Si discuterà dei temi centrali del Governo regionale a partire dal Lavoro, ma anche dall’ambiente, dall’istruzione e formazione e dalle politiche giovanili, su cui riprendere a parlare con i cittadini".

Durante l'incontro sarà possibile firmare per la campagna "Figli Costituenti" indetta da Più Europa.