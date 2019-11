L'adesione di Patto Civico a Italia Viva fa storcere il naso a Città Metropolitana: "Diciamo no a questa scelta"

“Abbiamo appreso dagli organi di informazione – dice il Portavoce di Città Metropolitana a nome del direttivo, Alessandro Paolo Lualdi- l’intenzione di Sergio Pizzolante di voler fare migrare Patto Civico-Città Metropolitana verso Italia Viva di Matteo Renzi. La Lista Città Metropolitana, alleata di Patto Civico alle elezioni amministrative del 2016, non condivide questa scelta non discussa e concordata”. Continua il portavoce: “Si fa presente che Città Metropolitana, Lista Civica fondata nel 2015 da alcune persone con esperienze e sensibilità politiche diverse, ha contribuito in maniera sostanziosa al successo elettorale del 2016: ha eletto un consigliere comunale (Mirco Muratori) ed è rappresentata da una Assessore (Anna Montini)".

Prosegue il portavoce: "Città Metropolitana è una lista civica trasversale e apartitica, nata con l’obiettivo di andare oltre le ideologie e la distinzione destra/sinistra Tale obiettivo è stato condiviso da migliaia di elettori”. Prosegue il portavoce: ”L’accordo elettorale tra Città Metropolitana e Patto Civico è avvenuto dopo un lungo percorso non privo di problematiche, discussioni accese e toni aspri, che comunque non hanno compromesso il buon esito dell’alleanza. Tale accordo prevedeva un coordinamento politico paritetico nel quale si doveva discutere la linea politica e prendere, dopo discussione e condivisione, le decisioni ritenute valide per entrambe. Tale organismo è stato completamente disatteso nel tempo e quest’ultima decisione unilaterale ne è la conferma”. Aggiunge il portavoce: “Città Metropolitana, che non ha mai interrotto la sua attività sul territorio, cercando il coinvolgimento dei cittadini, si dissocia da questa iniziativa interpretata come la solita alchimia politica che non rappresenta la nostra vocazione. Tale decisione è in contrasto con i nostri obiettivi e compromette la fiducia di tutti i nostri elettori. Siamo una Lista Civica e vogliamo rimanere Civici, liberi da condizionamenti partitici, senza nessuna etichetta, mantenendo la nostra identità”. Conclude il portavoce :”Il Direttivo di Città Metropolitana si è espressa all’unanimità per prendere le distanze e dissociarsi dal progetto di aderire a Italia Viva e chiede ai propri rappresentanti, nella propria autonomia, di fare altrettanto, confermando comunque la fiducia al Sindaco Gnassi , al quale riconosciamo i meriti dell’azione amministrativa e soprattutto per coerenza e rispetto verso i nostri elettori. Diffidiamo chiunque di utilizzare il nostro simbolo e il nostro nome in operazioni e attività da noi non autorizzate”.

Presentazione ufficiale

Intanto, la migrazone "Italia Viva – Patto Civico" verrà presentata venerdì 22 novembre alle ore 11.30 al bar Cavour di Rimini. Aderiscono al nuovo gruppo i quattro consiglieri comunali di Patto Civico, Daniela De Leonardis, Davide Frisoni, Mirco Muratori ed Enzo Zamagni e Barbara Vinci già nel Pd. Per presentare la nuova formazione politica arriveranno tre onorevoli: Vice Presidente Camera dei Deputati e Coordinatore Nazionale Italia Viva, Sandro Gozi Presidente Unione Federalisti Europei, Marco Di Maio. Inoltre ci saranno l’ex onorevole Sergio Pizzolante, l'ex sindaco di Rimini Alberto Ravaioli e l’ex presidente della provincia Stefano Vitali. Nel consiglio comunale di Rimini sta per costituirsi la nuova forza Italia Viva-Patto Civico, ma dovrà fare i conti con chi è in disaccordo.