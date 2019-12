La Lega in undici piazze per protestare con il "Meccanismo europeo di stabilità"

Per la Lega si è chiuso un fine settimana nel segno della partecipazione nei gazebo allestiti nel Riminese per la protesta contro il Mes, il Meccanismo Europeo di Stabilità, un ente intergovernativo dell’Unione Europea con sede a Lussemburgo. Il Mes nasce nel 2012 per fornire aiuti ai Paesi dell’area euro che rischiano il default così da salvaguardare anche la tenuta finanziaria degli altri Stati membri.

"Abbiamo organizzato i gazebo in undici piazze della provincia – afferma il segretario provinciale della Lega Bruno Galli – siamo abituati ad un grosso riscontro ma non immaginavamo un interesse di queste dimensioni. Sono state oltre cinquemila le firme raccolte in appena due giorni per fermare il MES del Governo centrale. Un afflusso che esprime una risposta chiara e forte oltre i giochi di palazzo: la Lega si fa ancora una volta portavoce del disagio e si schiera al fianco dei cittadini per il bene del Paese”.

Chiosa Galli: "Nel prossimo weekend confermeremo l’iniziativa dei banchetti e andrò dove non sono riuscito sabato e domenica scorsi per portare il saluto ai tanti amici che si stanno impegnando

ascoltando la popolazione e garantendo il massimo impegno".