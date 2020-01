Legge di bilancio, Croatti: "Ci sono garanzie statali per progetti verdi, è un'opportunità per la Riviera"

La legge di bilancio 2020 per il Green New Deal dispone che il ministro dell’Economia conceda una o più garanzie a titolo oneroso e nella misura massima dell’80% per sostenere specifici programmi di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico/privato, volti a realizzare progetti economicamente sostenibili. “Una misura particolarmente interessante per il nostro territorio. Perchè sono ricompresi interventi riguardanti l’economia circolare, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile. Temi su cui la nostra Riviera deve necessariamente investire per rafforzare la propria offerta turistica e la propria competitività”, commenta il Senatore del M5S Marco Croatti.

“Da segnalare inoltre una buona notizia per il Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e per i Comuni in esso compresi: la costituzione di un fondo per le Zone Economiche Ambientali (ZEA), dove imprese nuove ed esistenti fruiranno di sostegni economici se, per almeno sette anni dal completamento dell'investimento agevolato, resteranno nella Zona. Un regime economico speciale dunque per spingere i cittadini a fare impresa e per contrastare lo spopolamento di un territorio straordinario del nostro entroterra”. “L’auspicio è che le istituzioni locali e i nostri imprenditori riescano a sfruttare al massimo queste opportunità per innovare, guardando al futuro”.