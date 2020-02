"No al taglio dei parlamentari", un incontro per lavorare sul Comitato

Lunedì 17 febbraio alle 20,30 all'Isur, in via Nigra, 26, il Coordinamento di Democrazia Costituzionale Rimini e Provincia organizza un incontro, aperto a tutta la cittadinanza, per acquisire strumenti, competenze e informazioni per affrontare al meglio la campagna referendaria e raccogliere le adesioni per la formzione di un eventuale Comitato per il "No di Rimini e provincia al taglio dei Parlamentari". Sarà presente e condurrà l'assemblea Sergio Caserta del Direttivo Nazionale CDC.