Nuova giunta Bonaccini, l'attacco di Galli: "Per il nostro territorio zero considerazione"

"Un modo poco elegante di ringraziare Rimini e tutta la sua provincia. Il governatore Bonaccini, che tanto si è speso durante la campagna elettorale, scendendo in Riviera almeno una volta alla settimana, a fare brindisi e ad annunciare impegni, si è rivelato per quello che è. Nemmeno un assessore alla nostra terra, considerazione zero". Questo l'attacco di Bruno Galli, segretario provinciale della Lega.

"Accompagnato da amministratori amici, invece di venire al mercato coperto o alla pescheria, faceva meglio a dare a Rimini quel che si meritava. Qui serviva un assessorato, ma evidentemente la batosta presa nel territorio provinciale ha fatto prevalere la sua permalosità rispetto alla considerazione oggettiva di un territorio ampio come il nostro. I pochi comuni dove il centrosinistra ha prevalso hanno indicato a Bonaccini la strada del rinnovamento e del cambiamento che per la Lega è soltanto l’inizio".