Patto Civico pronto a migrare in Italia Viva con Pizzolante al timone del cambiamento

Sergio Pizzolante potrebbe essere definito l'ideatore di questo "passaggio" politico. Novità in arrivo per Patto Civico, che sta per entrare in Italia Viva, al fianco dell'ex premier Renzi. L'ufficialità e il programma saranno dati la prossima settimana in un incontro con i consiglieri coinvolti, dove ci sarà anche Pizzolante e il deputato forlivese Marco Di Maio.

Facendo un passo indietro merita ricordare chela lista Patto Civico nasce nel 2016 a sostegno del candidato sindaco Andrea Gnassi. Risultato? Secondo mandato vinto per Gnassi e il 14% dei voti circa per Patto Civico, tanto garantirgli cinque consiglieri comunali (Zamagni, Erbetta, Frisoni, Muratori De Leonardis, diventati poi quattro con l'uscita di Erbetta). La lista, pur sostendendo sempre Gnassi, si concentrerà per creare Italia Viva Rimini, con l'aiuto di altre liste civiche.