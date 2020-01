Progetto Emilia Romagna per Lucia Borgonzoni: i candidati del Riminese e gli obiettivi

Roberto Baschetti di Verucchio, Paola Maggini di Bellaria, Marisa Grossi di Riccione e Claudio Di Lorenzo di Rimini. Sono questi i quattro candidati riminesi di PER, progetto per l'Emilia Romagna, la rete civica a sostegno di Lucia Borgonzoni a presidente della Regione. I candidati si sono ufficialmente presentati il giorno dell'Epifania al bar Spazi di Rimini, in un incontro moderato dal sindaco di Coriano Domenica Spinelli.

Roberto Baschetti, candidato alle recenti amministrative di Verucchio da giugno rivesto il ruolo di consigliere comunale di minoranza del Comune di Verucchio e dell'Unione di comuni della Valmarecchia "nei quali ho messo tutto me stesso per svolgere il mio ruolo di opposizione. Ho accettato di candidarmi per il rinnovo del consiglio dell'assemblea legislativa della regione Emilia Romagna per dare risposta ai tanti problemi ancora irrisolti. Il mio primo obiettivo è tutela dei territori sotto l'aspetto idrogeologico, infrastrutturale e climatico. Una particolare attenzione al mio territorio, la Valmarecchia, che merita molto, ma molto di più, della poca attenzione ricevuta sinora.

Paola Maggini di Bellaria: "Ho deciso di aderire al progetto perché credo al rapporto diretto con le persone. Sono stata consigliere del sindaco Ceccarelli all’interno di Verde Blu. E’ fondamentale lavorare per rilanciare il turismo ripartendo dalle infrastrutture, ancora molto deficitarie nel nostro territorio e puntare al rapporto diretto con Visit Romagna e APT. Sono stata anche consigliere di quartiere e mi piace il rapporto diretto con le persone”.

Per Marisa Grossi di Riccione, la decisione di candidarsi nasce anche dall’esperienza del gruppo facebook Ubriachi di Gas. “Molti di voi mi conoscono per le vicende della scorsa stagione che mi hanno permesso di toccare con mano la ferita aperta della nostra società. Credo molto nel valore della sussidiarietà, la vicinanza alle famiglie. Spesso la politica non arriva a toccare le parti più importanti del nostro tessuto sociale. Ho colto la vera realtà della nostra società. Il civismo oggi può essere la risposta per mettersi a servizio dei punti più dolenti della nostra società”

Claudio Di Lorenzo, Rimini: “Il nostro progetto è pensato per l’allargamento del centro destra con l’apporto di chi ha trovato nel civismo una casa. Mi concentrerò sui temi del lavoro, della sicurezza e per restituire alle province competenze tolte dalla sciagurata legge Del Rio. È un falso mito la crescita dell’Emilia Romagna. È solo settima dopo sei regioni governate dal centro destra. Altro tema forte nella mia campagna elettorale saranno i servizi: si dice che i servizi verrebbero azzerati con la vittoria del centro destra. Nulla di più falso. La lista civica nel centro destra permette di dare valore aggiunto. Un po’ sulla scorta anche di quanto costruito a Rimini”.