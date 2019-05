Elezioni Europee, Fratelli d'Italia. Brandi: "Un successo anche per noi, si apre una nuova stagione per la destra riminese"

Entusiasta del risultato ottenuto da Fratelli d'Italia in tutta la provincia è il segretario provinciale Federico Brandi che commenta così i dati delle Elezioni Europee: “Fratelli d’Italia ottiene il 6.5% a livello nazionale e cresce del 50% sia a livello locale che nazionale rispetto alle elezioni politiche del 2018. Grazie all’impegno profuso in questi anni su tutto il territorio, Fratelli d’Italia vede crescere voti e percentuali su tutto il territorio provinciale.”

“I voti di Fratelli d’Italia, solo nel comune di Rimini, sono passati da 2048 del 2014 a 3455 del 2019, una crescita di oltre il 50%; risultati eccezionali in tutto il territorio che vanno dal 7.53% di Sant’Agata Feltria e dal 6.89% di Maiolo (i risultati più alti della provincia di Rimini per Fratelli d’Italia), al 3.29% di San Clemente e 3.51% di Santarcangelo di Romagna (i risultati più bassi). Risultati positivi anche a Bellaria Igea Marina (5.67%), Cattolica (4.49%), Misano Adriatico (4.85%), Novafeltria (5.16%), Riccione (4.10%) e Verucchio (4.61%), un caloroso e doveroso ringraziamento a tutti i dirigenti e simpatizzanti che si sono impegnati a livello locale. Si apre una nuova stagione politica per la destra riminese, oltre alla crescita della Lega, Fratelli d’Italia si conferma, per le sue battaglie e la sua visione, la nuova proposta politica per il futuro del centrodestra.”