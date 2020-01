"Vent'anni senza Bettino": Rinascita Civica organizza una serata per ricordare Craxi

Appuntamento il 19 gennaio alle 20, all'Agriturismo San Paolo di Rimini, con la serata "Vent'anni senza Bettino", organizzata da Rinascita Civica e dedicata allo statista italiano, la cui vita privata e pubblica è tornata alla ribalta nel ventennale della morte grazie anche al nuovo film "Hammamet". Craxi era infatti fuggito in Tunisia, quando rimase travolto da Tangentopoli. Un evento, quello riminese, che si inserisce sulla scia degli approfondimenti a lui dedicati, come il convegno che si terrà il 20 gennaio a Scandicci.

Alla serata riminese ci saranno filmati e interventi che riguarderanno la visione di società che aveva Bettino Craxi, partendo dall'Europa e dalla Politica Estera Italiana ai problemi dell'immigrazione, dalle politiche economiche per la lotta alla disoccupazione alla solidarietà con i popoli che lottavano per la liberazione dai regimi dittatoriali, fino ad arrivare al finanziamento pubblico dei partiti e alle vicissitudini di tangentopoli.

I relatori saranno: Giuseppina Morolli (segretario confederale Uil) che parlerà degli stretti rapporti tra la Uil e Craxi partendo dall'abolizione della scala mobile e dal successivo referendum; Raniero Sebastiani (Coordinatore Regionale nuovo Psi) che ricorderà le profezie di cCaxi

sull'Europa e immigrazione oltre della sua necessità di una forte politica estera che mettesse l'Italia al centro del Mediterraneo; Cinzia Salvatori (Candidata indipendente di Forza Italia e vicesegretario di Rinascita Civica) che parlerà da ex democristiana dell'omicidio di Moro e della posizione di Craxi e dei socialisti oltre ad accenni sui fatti di tangentopoli che travolsero i partiti dell'epoca; Marcello Nicola (Candidato di Forza Italia e Consigliere Comunale di Rimini) che ricorderà i rapporti tra Craxi e Berlusconi e gli eventi che portarono Berlusconi a scendere in campo. Modererà la serata Mario Erbetta (segretario di Rinascita Civica).

Tutti gli intervenuti saranno omaggiati di un garofano rosso, simbolo del socialismo craxiano a cui la città di Rimini deve tanto.



Il costo della cena sarà 25 euro. Per informazioni e prenotazioni 3483817087.