Serena Grandi tenta la politica, l'attrice potrebbe entrare nella lista di Lucia Borgonzoni

A Bologna la Lega guarda all'attrice Serena Grandi, ormai con radici ben piantate a Rimini. E' stata la stessa leghista Lucia Borgonzoni, che corre alla presidenza della regione, a pensare all'attrice per la sua lista civica. "Ci stiamo guardando, ma può essere che si chiuda su di lei a Bologna - ha annunciato - la lista l’abbiamo voluta lasciare realmente civica e non un ricettacolo di ciò che sarebbe rimasto fuori da altre liste".

Serena Grandi già nelle scorse settimane aveva pubblicamente espresso il proprio sostegno alla Borgonzoni: "Voterò per lei: noi donne siamo fortissime, sappiamo come fare. C’è un sacco di delinquenza e allora ho pensato a Salvini, e a ritrovare la nostra identità che non abbiamo più".

Intanto, anche se ancor non c'è l'ufficialità con il timbro finale di Matteo Salvini, la lega avrebbe già definito il suo quartetto per il Consiglio comunale. A correre alle regionali del 26 gennaio sarebbero Bruno Galli, segretario provinciale e vice sindaco a Bellaria Igea Mari-

na, Veronica Pontis, consigliere comunale a Misano Adriatico), Vallì Cipriani, ex sindaca di Montefiore e candidata per la Lega alle ultime europee e Matteo Montevecchim collaboratore del senatore Pillon.