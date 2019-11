Due sindaci si trovano nella lista a sostegno di Bonaccini: "Non abbiamo mai aderito, chiediamo la rimozione"

Dire che hanno storto il naso è riduttivo. Forse è meglio "balzati sulle poltrone". Quelle da sindaci. Il primo cittadino di San Leo, Leonardo Bindi, e quello di Talamello, Pasquale Novelli, non potevano credere ai loro occhi quando hanno letto nero su bianco le loro adesioni nella lista civica dei sindaci che sostengono Stefano Bonaccini alla presidenza della Regione. Bindi e Novelli disconoscono infatti l'appoggi e sottolineano che nei loro casi le adesioni non ci sono proprio state. Una scoperta che li ha lasciati di stucco. I due hanno potuto vedere il testo della lettera con le sottoscrizioni dopo che la Lega ha ottenuto il documento presentando un accesso agli atti in Regione.

"Trovarmi in un elenco senza aver dato l'assenso non lo trovo corretto e mi ha disturbato non poco - afferma il sindaco Bindi - Mi trovo a disagio perché come sindaco non voglio mettere in mezzo il Comune nella contesa politica, anche perché rappresento una realtà civica. Personalmente, poi, e parlo come cittadino Leonardo Bindi, da liberale con formazione di centrodestra mi trovo decisamente più vicino alle posizioni di Lucia Borgonzoni". E continua: “Mi appello agli altri sindaci, verifichino, a tutela dei Comuni e della verità. Quella messa in campo da Bonaccini è una forma di scouting un po' strana...".

A fargli eco il sindaco NovellI: "Noi siamo civici e tali vogliamo rimanere: mi hanno chiesto di sottoscrivere un appello al quale però non ho aderito. Nella nostra realtà civica ci sono anime trasversali. Sono rimasto sorpreso nel trovarmi in elenco, avrebbero dovuto farlo solo dietro espresso consenso. Chiedo la rimozione da quell'elenco".