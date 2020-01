Elezioni regionali, il dottor Gianluca Garulli fa il punto sulla sanità e gli impegni per il futuro

Proseguono a ritmo serrato gli incontri pubblici sul territorio promossi da Lista Bonaccini Presidente in vista delle prossime elezioni regionali di domenica 26 gennaio. Mercoledì 22 gennaio Adriana Pellegrini, candidata della Lista insieme a Gianluca Garulli, Kristian Gianfreda, e Ilia Varo, organizza allo Spazio Saigi di Santarcangelo alle 18.30 un incontro su “Salute, Turismo e impresa sulla Via Emilia”.

Il tema sarà trattato e approfondito insieme al dottor Gianluca Garulli, primario di chirurgia dell’ospedale di Rimini, Santarcangelo, Novafeltria e già primario di Riccione. Garulli parlerà in particolare dello stato dell’arte e degli impegni per il futuro, insieme al dottor Giorgio Ioli, medico in pensione già Direttore di Medicina Generale dell’Ospedale di Rimini e del reparto di lungodegenza dell’Ospedale di Santarcangelo. Prenderanno parte all’appuntamento anche Sergio Pizzolante e Gloria Lisi oltre ad Alice Parma, Sindaca di Santarcangelo, Andrea Gnassi Sindaco di Rimini.

I Candidati della Lista Bonaccini Presidente

Adriana Pellegrini, Presidente CNA di Santarcangelo e titolare della Trattoria del Passatore. “Si vota per la Regione, non per le politiche, con Bonaccini lavoreremo per il futuro dell’Emilia-Romagna”.

Gianluca Garulli, medico: “Mi sono candidato per difendere la sanità emiliano romagnola, una eccellenza in Europa”

Kristian Gianfreda, regista cinematografico e consigliere comunale a Rimini. “Sono qui per un progetto che riguarda le persone, che le difenda dal -prima vengo io".

Ilia Varo, Presidente del GAL Valli Marecchia e Conca, titolare dell’agriturismo “I Muretti”. “Possiamo, lo dobbiamo ai nostri giovani, ad maiora”.