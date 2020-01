Elezioni regionali, incontro con i quattro candidati Pd e il sindaco Alice Parma

Mancano oramai meno di due settimane alle elezioni regionali di domenica 26 gennaio, un voto che sarà decisivo per il futuro della nostra Emilia-Romagna. "Come Partito Democratico, siamo convinti che sia quindi fondamentale conoscere personalmente coloro che dovranno rappresentare il nostro territorio e portare le nostre istanze in Assemblea regionale - commenta il segretario del Pd Santarcangelo Mirko Rinaldi - Per confrontarci al meglio con loro iniziando a metterle sul piatto, abbiamo organizzato un incontro con i candidati Alessandro Belluzzi, Emma Petitti, Giorgio Pruccoli e Nadia Rossi, che si presenteranno e risponderanno a ogni domanda e curiosità giovedì 16 gennaio alle 18:30 presso lo Spazio Saigi (via De Garattoni 5) alla presenza della sindaca Alice Parma".

"Un momento dove ritrovarci per condividere idee e proposte con cui il territorio di Rimini si sta impegnando a sostegno di Stefano Bonaccini".