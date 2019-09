Santarcangelo, fari puntati sulla sicurezza della Provinciale 13

La frazione della Giola aspetta da tempo una soluzione ai problemi della sicurezza della SP13, particolarmente sentiti da pedoni e ciclisti. "Con l’inizio dell’anno scolastico, la situazione si aggrava in quanto, non essendo né marciapiede né percorso protetto, gli studenti aspettando gli autobus scolastici lungo la carreggiata - interviene la lista civica "PenSa-Una Mano per Santarcangelo", che sulla questione ha presentato giovedì un question time in Consiglio comunale -. Nel marzo 2019 la Provincia dichiarò che era aperto un tavolo di confronto con i Comuni interessati (Santarcangelo, San Mauro Pascoli e Bellaria) e che entro la fine dell’anno si poteva avere un progetto condiviso e una data di inizio lavori".

"Come lista civica abbiamo seguito da vicino il problema e nell’ultimo consiglio comunale del 26 settembre abbiamo presentato un’interrogazione che chiedeva all’Amministrazione lo stato del progetto e la tempistica prevista - aggiungono -. La risposta è stata molto puntuale e ha dimostrato un interesse dell’Amministrazione comunale verso la frazione della Giola. Purtroppo però la Provincia non ha dato ancora seguito alle dichiarazioni e, in evidente ritardo sui tempi promessi, non è al momento in grado di dare una tempistica per il proseguimento dei lavori. Come lista civica, saremo puntuali nel ricordare ai nostri amministratori di sollecitare gli uffici provinciali per poter al più presto inserire questo lavoro nel programma dei lavori pubblici del Comune di Santarcangelo".