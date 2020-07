Santarcangelo, le modifiche alla viabilità nel mirino del consigliere leghista Stanchini

Le modifiche alla viabilità del borgo clementino sono nel mirino di Gabriele Stanchini, il consigliere comunale della Lega a Santarcangelo. "E' recentissima la chiusura, seppur temporanea, di via Sancisi per poter permettere ad una attività commerciale di collocare tavoli e sedute fuori dal locale causando notevoli disagi alla viabilità e ai residenti della zona che già da tempo lamentano disagi per la viabilità cambiata qualche anno fa nell'altra estremità di via Piave (incrocio con via G. da Serravalle) - attacca Stanchini - Mi sembra davvero una scelta inopportuna e sopratutto "non pensata" visto che si poteva comunque aiutare l'attività commerciale in questione magari facendo rivivere l'ex "Area Bagnoli" al di là della strada senza causare nessun problema alla viabilità e, perchè no, restituendo un pò di passato al nostro paese".

Continua il consigliere leghista: "Sarebbe anche opportuno aiutare tutte le attività commerciali del paese e non solo quelle del settore ristorazione. Invito pertanto l'Amministrazione a rivedere questa scelta nel più breve tempo possibile e la invito a procedere con la stessa celerità di intervento anche su temi che da anni sono sul tavolo come ad esempio la realizzazione di una pista ciclabile in via Scalone e il relativo potenziamento dell'illuminazione pubblica della stessa via".