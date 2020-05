Santarcangelo, Samorani: "Si affrontino i problemi dei residenti del 'paese vecchio'"

"In seguito agli ultimi fatti denunciati dai residenti del "paese vecchio" a Santarcangelo di Romagna anche sui social il 26 maggio e che riferiscono di “continui soprusi, atti vandalici, raid notturni” tali da alimentare la paura e la costrizione degli abitanti del paese vecchio abbiamo incontrato alcune famiglie estremamente preoccupate". Lo afferma Domenico Samorani, capogruppo di Bene in Comune.

"Questa prolungata situazione, conosciuta da quasi 30 anni, mina la qualità di vita delle persone che lamentano di rimanere spesso sveglie la notte e mette in pericolo l’incolumità dei passanti, perché i malintenzionati lanciano di tutto. Pertanto abbiamo intenzione di interrogare il Sindaco e la Giunta, per capire come intendano affrontare il problema nel "paese vecchio" considerato che la sicurezza e l’incolumità pubblica sono diritti irrinunciabili di rilievo costituzionale che devono essere garantiti inderogabilmente a tutti i cittadini".

Primo firmatario della interrogazione : Domenico Samorani Hanno sottoscritto: Marco Fiori, Barnaba Borghini, Dolci Jenny, Gabriele Stanchini, Jennifer Serra.