Sassofeltrio e Montecopiolo, i sindaci della Valmarecchia perorano il distacco dalle Marche

Ancora un’audizione davanti alla Commissione Affari costituzionali del Senato sul distacco dei comuni di Sassofeltrio e Montecopiolo dalla regione Marche per approdare in Emilia e Romagna e, in particolare, nel territorio della provincia di Rimini. Ne danno notizia i parlamentari della Lega Jacopo Morrone e Elena Raffaelli, segnalando che, durante l’audizione di questa mattina, i sindaci Stefano Zanchini di Novafeltria, Mauro Giannini di Pennabilli, Leonardo Bindi di San Leo e Fabiano Tonielli di Casteldelci hanno perorato con diverse argomentazioni la causa della popolazione dei due Comuni che, in situazione di grande disagio, aspirano a far parte del territorio romagnolo e chiedono che vengano accordate dignità e ascolto ai loro appelli ormai vecchi di anni”.