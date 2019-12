Sergio Pizzolante a 'Salotto Blu': "Italia Viva è un'opportunità per i riformisti"

Sergio Pizzolante, un passato da Segretario regionale della Uil e da Deputato di Forza Italia, è il leader di Patto Civico, movimento che si presentò alle elezioni comunali di Rimini nel 2016 e che, raccogliendo il 14% dei consensi, contribuì in modo determinante alla elezione diretta a Sindaco di Andrea Gnassi. Nei giorni scorsi Pizzolante ha annunciato la sua adesione a Italia Viva, e di tale scelta ha parlato a VideoRegione con Mario Russomanno nel corso della trasmissione che andrà in onda lunedi alle 23.15.

"Alle prossime elezioni regionali non si può non appoggiare Stefano Bonaccini - ha detto Pizzolante - e noi lo faremo partecipando alle liste di sostegno al Governatore che si stanno formando in questi giorni. Italia Viva si prospetta come la casa dei riformisti che non possono riconoscersi nel Partito Democratico". A una domanda sull'attuale consistenza percentuale del partito fondato da Matteo Renzi, Pizzolante ha risposto cosi: "Nei giorni scorsi ho detto a Marco Di Maio, deputato forlivese che figura tra i fondatori di Italia Viva, che la mia esperienza di socialista craxiano mi insegna che un partito riformista difficilmente può raggiungere dimensioni da grande partito popolare, ma ciò non ne limita prospettive e capacità di incidenza nel quadro politico".