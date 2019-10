Si apre venerdì “Una nuova Italia”, la terza edizione della Festa Dems

Si apre venerdì 4 ottobre, a Rimini la terza edizione della Festa DEMS. Il titolo scelto quest’anno è: “Una nuova Italia”. Fino al 6 ottobre si alterneranno incontri, dibattiti e approfondimenti su attualità politica e cambiamenti in atto nello scenario pubblico italiano e internazionale. L’evento partirà alle 17.30 (Cinema Fulgor), con i saluti e l’introduzione dell’assessore al Bilancio della Regione Emilia-Romagna Emma Petitti, del sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, del sottosegretario alla Difesa Giulio Calvisi e del componente della Direzione Nazionale PD, Marco Sarracino.

A seguire, alle 17.45, l’incontro “Un nuovo Governo per una Nuova Italia” con: Dario Franceschini, Ministro per i beni e le attività culturali, Giuseppe Provenzano, Ministro per il Sud e la coesione territoriale, Anna Rossomando, Vicepresidente del Senato, Roberto Speranza, Ministro della salute. Modera: Tommaso Labate del Corriere della Sera.

Alle 19,45 si terrà il workshop”Il bene della città: il patrimonio culturale tra pubblico e privato”. Dialogo con il ministro per i Beni e le attività culturali, Dario Franceschini coordinato da: Donato Piegari, docente di Psicologia della personalità ISSR Rimini e Alessandro Giovanardi, Storico e critico dell’arte -direttore della Rivista Ariminum. La prima giornata si concluderà alle 21, con l’intervista del vice segretario del PD e presidente di DEMS, Andrea Orlando, con Alessandro De Angelis dell’Huffington Post.