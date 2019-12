Sondaggio Demopolis per Citynews: a un mese dal voto è un testa a testa tra Bonaccini e Borgonzoni

È un consenso ancora molto fluido ed incerto, quello che emerge dal sondaggio sul voto per le Regionali in Emilia-Romagna condotto dall’Istituto Demopolis per le testate del Gruppo editoriale Citynews, tra cui RiminiToday: tra gli elettori che immaginano di recarsi alle urne il 26 gennaio, circa un quarto è ancora del tutto indeciso sulla scelta da compiere. “A circa un mese dalle elezioni – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – la sfida per la conquista della Regione Emilia Romagna resta decisamente aperta”.

I risultati del sondaggio

Se si votasse oggi, il candidato del PD e del Centro Sinistra Stefano Bonaccini, con il 46%, avrebbe un lieve vantaggio su Lucia Borgonzoni, candidata della Lega e del Centro Destra, attestata al 44%. A Bonaccini è attribuita oggi una forbice tra il 43% ed il 49%, mentre la Borgonzoni oscilla tra il 42% ed il 48%. Partita molto incerta, dunque, con Simone Benini del Movimento 5 Stelle staccato al 7% (5%-9%), fortemente penalizzato dal ritardo della candidatura rispetto ai due principali competitor. Intorno al 2-4 per cento gli altri candidati di Sinistra. L’incertezza è incrementata anche dal fattore coalizioni: secondo i dati odierni dell’Istituto Demopolis, le liste di Centro Destra sembrano oggi prevalere di misura su quelle di Centro Sinistra (45%-44%), con il Governatore uscente Bonaccini che invece prevarrebbe su Borgonzoni grazie al voto personale o disgiunto.

La maggioranza dei cittadini, il 52%, esprime un giudizio complessivamente positivo sull’operato del Governo Regionale uscente. E il 67%, i due terzi degli elettori intervistati dall’Istituto Demopolis per Citynews, promuove la qualità dei servizi pubblici in Emilia- Romagna: valori nettamente superiori a quelli registrati in media a livello nazionale. Con valutazioni molto positive soprattutto su sanità, formazione e occupazione. Bocciata invece dal 52% è la sicurezza nelle città.

“Quella scattata oggi – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – rappresenta una fotografia destinata a mutare nelle ultime 4 decisive settimane di campagna elettorale. Gli umori e la motivazione al voto dei cittadini, così come la conquista degli indecisi e dei potenziali astensionisti, potranno incidere in modo determinante sull’esito del voto del 26 gennaio in Emilia Romagna”.

Così in Romagna

La Romagna nelle sue preferenze pre-elettorali non si discosta molto dalla media regionale, ma rispetto ad essa presenta un punto percentuale in più a favore di Lucia Borgonzoni, con un trend inverso rispetto a Bologna, dove invece Stefano Bonaccini, candidato del centro-sinistra, appare avere al momento un distacco più solido rispetto alla sua competitor del centro-destra. Più debole anche il Movimento 5 Stelle, accreditato su una forbice con un punto percentuale in meno rispetto alla media regionali, nonostante il territorio romagnolo esprima la candidatura del forlivese Simone Benini. A influire sul dato in Romagna vi è anche l' "effetto Forlì", con il capoluogo che ha cambiato colore di amministrazione comunale lo scorso maggio, come avvenuto anche a Ferrara.

Nota informativa

Il sondaggio è stata condotto dall’Istituto Demopolis, dal 18 al 22 dicembre 2019 con metodologia cawi-cati, per il gruppo editoriale Citynews, su un campione stratificato di 4.008 cittadini maggiorenni residenti in Emilia-Romagna. Coordinamento dell’indagine a cura del direttore di Demopolis Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone. Supervisione della rilevazione demoscopica con metodologia cawi-cati di Marco E. Tabacchi. Una parte della rilevazione cawi è stata effettuata online tra i lettori delle testate Today presenti nella Regione. Al campione di rispondenti è stata applicata una ponderazione sulle variabili di quota in relazione al genere, alla fascia di età ed all’area di residenza. Approfondimenti su www.demopolis.it