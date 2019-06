""Sradicare" lo spaccio nel Borgo Marina": le richieste di Gioenzo Renzi

"Ho chiesto al sindaco provvedimenti per "sradicare" lo spaccio di droga nel Borgo Marina". E' quanto afferma il consigliere comunale Gioenzo Renzi, specificando che i pusher "sono ritornati intensamente con i loro traffici illeciti, in particolare all’incrocio di Corso Giovanni XXIII con Via Bastioni Settentrionali, in Via Vittime Civili, nei Giardini della Stazione, come confermano i ripetuti arresti da parte dei Carabinieri".

Renzi chiede "la vigilanza costante e particolare nel Borgo Marina, che non può essere una “permanente” e intollerabile “zona rossa”"; "la costituzione di un apposito Nucleo Antidroga della Polizia Municipale (come proposto e fatto contro l’abusivismo commerciale), coordinato con le Forze dell’Ordine"; ma anche "l’adeguamento della video sorveglianza nel Borgo Marina che risale al 2010, sostituendo le attuali telecamere “brandeggianti o “ girevoli” con le telecamere ad “occhio fisso” per riprendere e registrare il compimento delle azioni di reato".

Tra le iniziative "l’impiego, appena possibile, delle unità cinofile, costituite l’anno scorso (attuando la proposta del sottoscritto del 2013), addestrate per “stanare” gli spacciatori e trovare le sostanze stupefacenti, nell’ambito del potenziamento dei servizi di sicurezza urbana, legalità e controllo del territorio"; ed infine "la promozione dalla Amministrazione Comunale di campagne di informazione sui danni irreversibili provocati dal consumo della droga alla salute delle persone, dai giovanissimi agli adulti, con i relativi costi sociali, dinnanzi alla diffusione preoccupante della droga (cocaina, cannabis e eroina) che, come risulta dalla cronaca, è diventata una calamità nella città".