Stanchini (Lega): "Riaprire il mercato ambulante di Santarcangelo"

Dopo alcune aperture, come quella del Comune di Bellaria, anche il consigliere comunale della Lega di Santarcangelo Gabriele Stanchini chiede al sindaco Alice Parma di interessarsi per la riapertura del mercato settimanale in particolare per i banchi alimentari. “Comuni limitrofi al nostro, tra cui l’ultimo esempio del Comune di Bellaria - spiega Stanchini -hanno deciso di riaprire il mercato, secondo quanto stabilito dall’ordinanza regionale n.61 dello scorso 11 aprile, che ne prevede l’apertura a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari, secondo determinate condizioni di accesso e sicurezza, ovvero se l'attività si svolge all’interno di strutture coperte o in spazi pubblici recintati, a condizione che l’accesso sia regolamentato in modo tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro. Inoltre è importante che sia presidiato per scongiurare la partecipazione simultanea di troppi clienti e che siano garantite tutte le misure di sicurezza anti-contagio”.

Il consigliere della Lega annuncia anche una interrogazione comunale: “Dato che anche l’Assessore Sacchetti ha recentemente dichiarato “siamo un paese di 22.000 abitanti che oltre alle limitazioni imposte all'approvigionamento è costretto a fare la spesa in pochi, piccoli e stra intasati supermercati". Chiedo al Sindaco e alla Giunta se e come intendono attivarsi, in accordo con le rappresentanza del settore e di concerto con i singoli operatori, affinché possa riprendere il mercato settimanale, circoscritto ai banchi del settore alimentare che abitualmente trova spazio in Piazza Marini, in un’area con le caratteristiche adatte, nel rispetto di quanto stabilito dall’ordinanza regionale n.61 dell’11 aprile. Sarebbe fondamentale dare un segnale ai nostri ambulanti del settore alimentare consentendo loro di riprendere la loro attività a determinate condizioni, in attesa di quelli che saranno eventualmente i nuovi scenari nelle prossime settimane”.