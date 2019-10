Tecnopolo, sindaco e dirigenti non si presentano in commissione, Zoccarato: "Atto gravissimo"

“Le commissioni, alla pari del consiglio comunale, rappresentano la massima espressione del confronto pubblico e del dibattito. Il fatto che il Sindaco e i dirigenti abbiano deciso di non prendere parte alla seduta convocata per il prossimo lunedì incentrata sulla vicenda Tecnopolo-Acquarena, la dice lunga sulla sbandierata trasparenza di questa Amministrazione”. A dirlo, con una nota, è il consigliere della Lega e Presidente della commissione controllo e garanzia, Matteo Zoccarato, che aggiunge: “al di là della delusione per la mancata presenza di queste persone, quello che più mi preoccupa rispetto all’assenza dei dirigenti e di Gnassi è il fatto che ancora una volta questa Amministrazione preferisca disertare il confronto, più che legittimo, richiesto dai suoi rappresentanti piuttosto che mostrarsi conciliante e aperta al dialogo. Se davvero, come sostiene il Sindaco, le gravi accuse che hanno investito il nostro Comune sono ‘gossip e mal di pancia di ex assessori non ricandidati’, allora non si capisce il suo timore a rendere conto in commissione. Non vorremmo, infatti, che al di là delle pacche sulle spalle e del sorriso di facciata, Gnassi abbia ragioni più profonde, magari giustificate, che per qualche motivo preferisca non condividere con il consiglio comunale. Ma il Sindaco dimentica un passaggio importante. É vero che la giustizia farà il suo corso e i magistrati il proprio mestiere, ma è altrettanto vero” – conclude Zoccarato – “che con chi rappresenta i riminesi, sia tra le fila della maggioranza che tra quelle dell’opposizione, ci vuole prima di tutto chiarezza e senso di responsabilità. Valori che purtroppo mancano a questa Giunta”.