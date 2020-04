Test sierologici, Pd contro il sindaco: "Fa propaganda e si assume un rischio per la salute dei cittadini"

“Bisogna riaprire a avviare la stagione turistica in condizioni di sicurezza per la salute delle persone. Ma per fare questo serve un percorso chiaro per la gestione dei test sierologici, che rappresentano una risposta efficace ma ancora troppo piena di incognite per poter essere maneggiata con superficialità e pressapochismo. Men che meno la si può mettere in mano alla propaganda politica. Questo è l’ambito in cui si è mossa la sindaca di Riccione con la proposta di effettuare test a tutti ancor prima che l’autorità sanitaria ne abbia validato procedure e modalità di accreditamento dei laboratori privati. Scopiazzando in malo modo la delibera della Regione Emilia Romagna”: è l'affondo del Pd di Riccione nei confronti della sindaca Renata Tosi.

Per il Pd Tosi “ha sviluppato un concetto sbagliato e pericoloso con pressapochismo, assumendosi il rischio di uscire dal percorso definito dalla Regione e alimentando anche inutili illusioni e speranze nelle persone. Tutto quello che la politica non dovrebbe fare in questo momento. Aprendo scenari divisivi rispetto al prezioso lavoro di collaborazione istituzionale con cui fino ad oggi si è gestita una emergenza che ha visto imporre scelte durissime per la provincia di Rimini e proprio grazie a queste scelte raccogliere ora i frutti di un contagio sotto controllo e di strutture ospedaliere che non sono mai arrivate alla saturazione. Tosi non ha nessuna competenza per chiudere accordi con i laboratori privati. Mentre lei strilla sui giornali, la regione lo sta facendo per tutti noi”, è l'attacco.

Il Pd ricorda che da un punto di vista tecnico “i test sierologici sono un valido ausilio alla tutela della salute , ma se negativi vanno ripetuti dopo 15 giorni e ogni volta che c’è un contatto dubbio; se positivi testimoniano l’avvenuto contatto con il virus, ma non se il soggetto è immune o infettante. Si deve quindi far sempre un esame di laboratorio: se l’esame di laboratorio è positivo per IgM (malattia in atto) bisogna fare il tampone. Una procedura complessa e delicata che necessita di essere gestita nei confini del controllo dell’azienda sanitaria. Deve quindi essere chiaro che non è proprio come prendere un caffè, come è noto che da settimane, molto prima della irresponsabile e pericolosa dichiarazione della Tosi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ed infine: “Tosi è stata rigidissima nel richiedere la proroga che tiene bloccata la provincia di Rimini nella zona arancione, impedendo agli operatori del turismo di recarsi nei propri luoghi di lavoro (spesso soli) per predisporre quanto utile alla eventuale riapertura. Prima tutto chiuso, state a casa, poi riapriamo con il test sospeso. Sappiamo che la coerenza le fa difetto ma qui non si scherza. C’è di mezzo la salute delle persone e la tenuta di una intera economia”.