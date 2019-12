Tour elettorale nel riminese per il presidente uscente Bonaccini

Tour elettorale nel riminese per il presidente uscente Stefano Bonaccini che, nella giornata di lunedì, ha visitato la Cantina Enio Ottaviani a San Clemente, la Casa di Cura Montanari a Morciano e Riccione. La prima tappa, sulle colline sanclementesi, ha visto il candidato del Pd recarsi presso l’azienda della famiglia Ottaviani che lavora in vigna da 60 anni e oggi è alla testa di una filiera di produzione con agricoltori locali. Bonaccini ha elogiato l’alta qualità dei vini, che hanno ottenuto numerosi premi e riconoscimenti, e tra questi il famoso Sangiovese, “biglietto da visita di queste terre”. “Avevo già visitato questa azienda nel 2015 e oggi l’ho ritrovata profondamente rinnovata sia negli spazi e nelle tecnologie – ha detto. -Solo puntando sulla qualità, la ricerca e l’innovazione possiamo competere nel mondo”.

A seguire, il presidente ha visitato a Morciano di Romagna la Casa di Cura Montanari, la più antica Casa di Cura dell’Emilia–Romagna, fondata nel 1913 e ancora oggi fondamentale presidio sanitario della Valconca. La struttura è iscritta all’Associazione Italiana Ospedalità Privata, con cui, ha ricordato Bonaccini, “abbiamo stipulato nuovi accordi per garantire sempre più qualità nella cura e nell’assistenza sanitaria”.

Il presidente uscente e ricandidato alla guida della Regione Emilia-Romagna ha poi trascorso il pomeriggio a Riccione. Dopo una visita alla zona Dante – Alba, è andato al porto, dove ha incontrato una delegazione di concessionari pertinenziali. Ottenuta la proroga di sei mesi dal Governo, “ora si lavori per una soluzione definitiva” ha affermato.

Si è quindi spostato verso il centro storico, dove ha salutato cittadini, albergatori e commercianti. Più tardi ha tenuto un comizio in strada in via Corridoni. La giornata riminese del presidente si è conclusa con un incontro pubblico alle 21 al Teatro Massari di San Giovanni in Marignano.