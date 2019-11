Tour elettorale tutto romagnolo per Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni

“Domenica e lunedì tutti romagnoli per Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni, candidata alla carica di governatore in Emilia Romagna”. Ne dà notizia il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, che delinea il programma della visita. "Domenica 10 novembre - spiega l'onorevole - nel pomeriggio, saremo alla Fiera di San Martino a Santarcangelo, per poi spostarci, nella prima serata, a Bellaria, dove sono organizzati una cena aperta ai simpatizzanti e un incontro con gli amministratori dell’area di centrodestra. Nella prima mattinata di lunedì 11 novembre, Salvini e Borgonzoni saranno impegnati in una visita al mercato di Forlì e si fermeranno per un breve comizio in piazzetta San Crispino. Alle 10.30 è previsto un incontro alla Fiera di Forlì con gli operatori del settore avicunicolo. Di qui, Salvini e Borgonzoni si sposteranno a Pievesestina di Cesena per visitare l’Orogel, l’azienda leader nella produzione di surgelati. Seguirà il pranzo alla ‘scuola di cucina dell’Orogel’ con imprenditori del settore agroalimentare".