Tre Comuni del Riminese hanno già il loro sindaco. Ma per dissenso molti elettori non ritirano la scheda

Lo spoglio è appena iniziato nelle sezioni elettorali della val Marecchia, ma già si possono indicare dei sindaci virtualmente già eletti. Si tratta dei tre sindaci di Talamello, Maiolo e Casteldelci, dove si presentavano delle liste uniche, quindi senza competizione elettorale. Condizione necessaria affinché il risultato fosse valido, era il superamento della metà dei votanti alle elezioni. Circostanza che si è verificata in tutti e tre i Comuni. Alle 19, infatti, a Casteldelci, dove era candidato Fabiano Tonielli, si erano recati al voto il 61,5% dei 351 votanti, mentre a Maiolo alle 19 i votanti sono stati il 59,2% dei 713 eventi diritto, quindi incoronando virtualmente sindaco Marcello Fattori. In entrambi i comuni, tuttavia, il dissenso alla mancanza di competizione elettorale reale ha comportato che diversi cittadini non abbiano ritirato la scheda delle Comunali. A Casteldelci infatti l'affluenza per la scheda delle Europee è stata di 4 punti percentuali superiore, a Maiolo 2 punti e mezzo. Segnale ancora più visibile a Talamello: alle 19 i 1.089 votanti hanno espresso il loro voto per un totale del 58,85% per le Europee. Dato che crolla al 51,7% per la scheda della scelta del sindaco. Anche in questo caso virtualmente primo cittadino è Pasquale Novelli.