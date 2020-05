Tre nuovi ingressi nel direttivo provinciale di Forza Italia

Il responsabile provinciale di Forza Italia Giulio Mignani annuncia tre nuovi ingressi nel direttivo provinciale. Si tratta di Laura Rambelli, storica militante che avrà il ruolo di aiutarci nello sviluppo dell’area sud della Provincia; Andrea Dionigi Palazzi, assessore al Demanio del Comune di Riccione, con delega da vice - coordinatore; Monia Guidi, in qualità di coordinatrice provinciale di Azzurro Donna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Forza Italia sarà presente il 2 giugno in piazza a Rimini, con il solo tricolore, senza simboli di partito, insieme a tutto il centrodestra per manifestare a favore dei cittadini che vogliono ripartire in sicurezza, che si preoccupano del futuro di aziende, lavoratori e famiglie, che sono orgogliosi del proprio Paese".