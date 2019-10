Prosegue domani, sabato 5 ottobre, “Una nuova Italia”, la terza edizione della Festa Nazionale DEMS in programma a Rimini fino a domenica 6 nelle cornici del Cinema Fulgor e del Teatro Galli. Incontri, dibattiti e approfondimenti sui principali temi d’attualità politica insieme ad esponenti di primo piano del centrosinistra. Il tutto intervallato anche da momenti di intrattenimento, musica e spettacoli. “Emilia-Romagna, Europa e istruzione sono solo alcuni dei tanti argomenti su cui si parlerà durante queste giornate -. dichiara l’assessora regionale Emma Petitti - Sono molto contenta che alti personaggi di alto livello partecipino a questa iniziativa, che ha sede a Rimini per il terzo anno consecutivo, per un confronto costruttivo su temi di interesse comune e di grande rilevanza”. La seconda giornata apre i battenti alle 10, al Cinema Fulgor, con la magia del Sand art for the World dell’artista riminese Mauro Masi, che dà inizio all’incontro “L’Europa, l’ambiente, la crescita sostenibile” insieme a Chiara Braga, responsabile sostenibilità Agenda 2030 segreteria PD, Antonio Misiani, vice ministro dell’Economia, Elisabetta Gualmini, eurodeputata, e Rossella Muroni, parlamentare.

I lavori riprendono alle 16 con il workshop “La scuola per il superamento delle diseguaglianze” con Elisabetta Nigris, delegata per la formazione dell’Università Milano Bicocca, Mariasole Piccioli, responsabile education ACTIONAID ed Ernesto Ciracì, presidente dell’associazione MiSoS ed esperto di inclusione scolastica. Coordina Camilla Sgambato, responsabile scuola PD Nazionale. A seguire, alle 17.45, la presentazione del film “Il Muro” da parte di MC – Teatro Civile & Associazione Moka alla presenza del regista Marco Cortesi e dell’attrice Mara Moschini. Subito dopo, l’atteso appuntamento “L’Europa dei diritti e della crescita” in compagnia del presidente del Parlamento Europeo David Sassoli in dialogo con la giornalista Rai Eva Giovannini. La giornata si chiude alle 18.30 con il dibattito “Una nuova alleanza per un nuovo centrosinistra” con gli interventi di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, Lorenzo Guerini, ministro della Difesa, Andrea Martella, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Editoria, Elly Schlein, già europarlamentare, Massimo Smeriglio, eurodeputato, e Nico Stumpo, parlamentare. Modera Marco Di Fonzo, giornalista Sky TG 24.