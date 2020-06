Unione Valmarecchia, il sindaco di San Leo: "E' come un malato incurabile, vogliamo uscire"

"In merito all’Unione Valmarecchia l’Amministrazione del Comune di San Leo sta votando in questi giorni la delibera per il recesso unilaterale", spiega il sindaco di San Leo Leonardo Bindi cercando di spegnere i malumori di molti in merito a questa decisione. "Un gesto estremo verso un'Unione mal funzionante e non rispondente ai criteri previsti dalla normativa di riferimento. Sono anni che per svariati motivi i servizi convenzionati funzionano a macchia di leopardo o non funzionano affatto. Sono anni che all’ordine del giorno c’è il tentativo di trovare delle soluzioni adeguate: unioni a 3 e 7 comuni; divisione in ambiti ottimali; unione a 10; 2 unioni una a 3 e l’altra a 7 che stipulano convenzioni tra loro (ipotesi dell’ultima ora). E per raggiungere tali soluzioni sono stati commissionati diversi studi di fattibilità, ognuno dei quali ha dimostrato elementi di diseconomicità e inadeguatezza in una Unione così organizzata e strutturata. Ad oggi tutti sono coscienti del fatto che l’attuale l’Unione si presenta come un malato in fase terminale, incurabile".

Continua Bindi: "Ebbene la nostra delibera, rappresentata dal recesso unilaterale, deve essere letta in questi termini, ossia non perdiamo ulteriore tempo a discutere sul nulla, andiamo il più velocemente possibile verso uno scioglimento unanime della stessa nei termini previsti dallo Statuto. Liquidiamola azzerando tutto e subito, nel contempo sediamoci al tavolo alla ricerca di una più idonea organizzazione per la nostra valle. Oggi l’Amministrazione di San Leo vuole questo. Solo ed esclusivamente questo. In alternativa non continuerà ad essere complice nella fallimentare gestione. La nostra scelta di recedere da tale Unione è definitiva. A tal proposito ci stiamo già organizzando per la gestione in proprio delle funzioni delegate a far data dal 1 gennaio 2021".