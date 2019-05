Veronica Pontis conclude la campagna elettorale pensando alle scuole

Non solo l’ex Comune di Misano Monte, ma con la vendita delle azioni delle partecipate uno degli interventi prioritari di Veronica Pontis, candidata sindaco di Misano, sarà rivolto alle scuole.

“I primi investimenti a disposizione – dice la Pontis -saranno rivolti ai plessi scolastici cittadini. E’ la mia promessa elettorale. Voglio scuole belle e soprattutto sicure. Mapperò istituto per istituto, verificherò di persona lo stato delle cose ma anche le capacità di ogni singola realtà e poi prenderò i provvedimenti necessari. I nostri figli devono sentirsi al sicuro e ben protetti e i genitori hanno il diritto di stare tranquilli durante la loro permanenza in classe. Priorità, dunque, per questo così come per l’ambiente e per tutto ciò che ne deriva”. Intanto questa sera dalle ore 19,30 in avanti festa per la chiusura della campagna elettorale a cui è invitata tutta la cittadinanza. Aperitivo, buffet e musica con i dj Luigi Del Bianco e Marco Corona.