Verucchio Domani contro la Giunta: "In piazza ormai ci sono solo le macchine in divieto di sosta"

Sicurezza, mancato coinvolgimento per incontri istituzionali e soste selvagge. Questi alcuni dei punti affrontati da Verucchio Domani. "Seppur preoccupati dagli ultimi accadimenti, non intendiamo iscriverci alla gara polemica sulla sicurezza. Auspichiamo però che la Giunta sappia prendere tutti gli accorgimenti necessari affinché questi episodi rimangano isolati e che i tanti proclami apparsi in questi mesi sulla stampa trovino finalmente riscontro in azioni e fatti concreti".

Prosegue Verucchio Domani: "Abbiamo, tuttavia, appreso da un post personale dell’assessore Urbinati che lunedì scorso si sarebbe tenuta la visita del Prefetto di Rimini e che, addirittura, la visita fosse programmata da tempo. Purtroppo non ne eravamo informati e ce ne rammarichiamo. Garbo istituzionale avrebbe voluto che i consiglieri comunali e l’opposizione ne fossero informati, anche solo per le vie brevi. Quando si parla di Amministrazione comunale, infatti, non si intende una sola parte (chi ha vinto le elezioni), ma l’intera rappresentanza democraticamente eletta. Certamente ognuno ha il suo ruolo: chi di governo e chi di opposizione, chi di decisione e chi di controllo, ma tutti rappresentiamo e svolgiamo il nostro ruolo nell’interesse del nostro comune.Tanto più che chi governa oggi Verucchio è minoranza nel paese, se è vero che più di sei cittadini su dieci non l’hanno votata. Facendo nostre le parole del presidente Mattarella, è forse necessario ricordare ciò che in realtà dovrebbe essere scontato “La democrazia non è soltanto il governo della maggioranza, ma anche il rispetto profondo delle minoranze”. Quello che spiace maggiormente, però, è che nemmeno il paese sembrava attendere il prefetto. Ad accoglierlo infatti una desolante cartolina, ad immortalare un centro storico vuoto, con negozi e bar chiusi. Unico segno di vita la presenza su Piazza Malatesta di auto parcheggiate in divieto di sosta, proprio sotto gli occhi del prefetto.

A questo proposito si è recentemente svolta nel capoluogo la Cerimonia in ricordo dei Caduti di tutte le guerre. Era doveroso esserci, ma non abbiamo potuto fare a meno di notare che, nonostante la ricorrenza e la presenza di tutte le locali autorità civili, militari e religiose, oltre alla banda comunale sostassero sulla piazza numerose auto in palese divieto di sosta. Anche in questo caso abbiamo registrato l’annuncio di un progetto di riorganizzazione degli spazi, abbiamo assistito a strisce verniciate e cancellate nel breve volgere di poche ore, ma ancora nulla di concreto si intravvede all’orizzonte. Delle due l’una: o la giunta fa in modo che il divieto che campeggia ben visibile venga rispettato, o si assuma la responsabilità di consentire il parcheggio (cosa su cui siamo fermamente contrari).Quello che non è accettabile è che chi governa lo faccia con l’indeterminatezza, la tolleranza o voltando la testa dall’altra parte".