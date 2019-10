Via Bastioni Settentrionali, Renzi: "No alla doppia circolazione in centro storico"

Nuova interrogazione del consigliere comunale Gioenzo Renzi sulle modifiche alla viabilità in vigore dalla prossima domenica. "Ho chiesto che venga revocata la deviazione del traffico monte-mare dalla Circonvallazione Occidentale su via Ducale, già “sperimentata” negativamente dai residenti e dagli automobilisti nel 2009 e nel 2018, con l’intasamento degli autoveicoli, l’inquinamento dai gas di scarico, le difficoltà per gli abitanti di uscire di casa - esordisce -. Rispetto alle precedenti deviazioni, da domenica si verificherà il peggioramento dell’impatto ambientale, in quanto, le case di via Ducale, saranno “assediate” non solo dal traffico monte-mare, sulla medesima via, ma anche dal traffico mare-monte di Via Bastioni Settentrionali".

"Le case di Via Ducale si troveranno nella “morsa“ di due Circonvallazioni monte-mare e mare-monte, alla faccia della salute pubblica e della qualità ambientale - chiosa -. Sempre in Via Ducale, nella stretta congiunzione con Via Clodia, non esistono neanche i marciapiedi o i fittoni a salvaguardia dei pedoni. Inoltre, si prevede “problematica”, per il defluire e la sicurezza degli autoveicoli, l’immissione del traffico da Via Clodia su Via Bastioni Settentrionali, con carreggiata ristretta e gli opposti sensi di marcia. L’intenso carico di traffico con doppio senso di marcia, rasente Porta Galliana, “penalizza” paradossalmente anche il progetto di recupero e valorizzazione storica, non ancora ultimato, che costa 1 milione di euro di denaro pubblico".

"L’assessore ai Lavori Pubblici Sadegholvaad non ha risposto alle suddette ragioni esposte con le mie interrogazioni negli ultimi due Consigli Comunali - continua Renzi -. Si è limitato a dire che è un provvedimento “temporaneo”, ma ho ritenuto opportuno replicare che non c’è alcuna urgenza per l’inversione del senso di marcia su Via Bastioni Settentrionali; non c’è bisogno di provare, “per la terza volta”, la deviazione del traffico veicolare dalla Circonvallazione Occidentale alla Via Ducale. Anche la preannunciata chiusura di Via Verdi e il conseguente doppio senso di marcia su Corso Giovanni XXIII, nel tratto nel tratto a fianco del Giardino Ferrari, con l’inversione di marcia da Corso D’Augusto, risultano insostenibili per i residenti e la vivibilità del centro storico".

"Aggiungo che la chiusura al traffico del Ponte di Tiberio, deve essere subordinata e successiva alla realizzazione di un Ponte alternativo, “rispettoso” del paesaggio e “funzionale”, per non scaricare il traffico relativo sulle vie Matteotti e Bastioni Settentrionali - conclude -. Ci opponiamo alle “improvvisazioni” e “sperimentazioni” precarie dell’amministrazione comunale sulla pelle dei residenti e a carico dei cittadini-contribuenti. Continua sabato mattina la mobilitazione e sottoscrizione della petizione popolare al nostro banchetto in Piazza Tre Martiri".