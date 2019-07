Viabilità e infrastrutture, a settembre l'incontro Gnassi-Toninelli

“Due buone notizie per Rimini e per la pianificazione di infrastrutture strategiche per la nostra città. Dando seguito all’invito rivolto al sindaco di Rimini qualche giorno fa a Cattolica, la segreteria tecnica del Ministro Toninelli, guidata dall'ing. Gattoni, organizzerà per il mese di settembre un incontro a Roma al ministero delle infrastrutture e trasporti. A breve verrà ufficializzata la data”. Lo comunica il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti. “Un incontro importante per la nostra città, occasione per fare il punto sulla situazione di alcuni progetti viari fondamentali per Rimini e per la provincia. Tra queste le due rotatorie sulla SS16 per cui, proprio in questi giorni, verrà nominata la commissione di gara tramite decreto del Ministro. Dopodichè, una volta aggiudicata la gara, la stazione appaltante Aspi, potrà far partire i cantieri. Se non ci saranno ricorsi è ipotizzabile l’inizio dei lavori nei primi mesi del 2020”.

Prosegue Croatti. “Con soddisfazione evidenzio l’attenzione che il governo e il Ministro Toninelli riservano alla nostra città e al nostro territorio. Nei prossimi mesi servirà mantenere alta l’attenzione su alcune opere importanti come la variante alla SS9 a Santa Giustina, o la nuova SS16, progetti questi in mano al ministero dell’ambiente. Ma anche su alcune proposte e progetti innovativi di medio-lungo periodo che sono allo studio del ministero dei trasporto e delle infrastrutture che potrebbero davvero rivoluzionare il nostro territorio e che auspico possano essere annunciate nelle prossime settimane. Anche del futuro della Riviera si parlerà dunque a settembre al ministero nell’incontro con il Sindaco di Rimini a cui volentieri offro un passaggio, garantendogli che non passeremo dal Brennero” conclude Croatti.