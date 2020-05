Zerbini: "Sisma-bonus ed ecobonus al 110%, occasione unica per riqualificare Rimini e provincia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RiminiToday

Ce lo diciamo da trent'anni. Intervenire sulla qualità, migliorare il costruito senza occupare nuovo suolo e bla bla bla. Ora abbiamo un'occasione enorme, unica, nella peggiore crisi dell'Italia Repubblicana: non possiamo perdere quest'occasione. Sarebbe un delitto nei confronti della nostra città, del nostro territorio, e che non andrebbe impunito. Ora fate i conti con me. Il Governo ha introdotto Ecobonus 110% e Sismabonus 110%, per cui ha stanziato circa 14 miliardi di euro. Facendo i conti sugli abitanti, sono 233 euro a testa, per tutta Rimini 35 milioni di euro, per la Provincia 70 milioni di euro.

Sono convinto che invece dobbiamo prendere la sfida come territorio: dalle categorie all'amministrazione pubblica. Diamoci un obiettivo sfidante e raggiungibile. Diciamo che vogliamo 150 milioni per Rimini, e 300 milioni per tutta la provincia. Immaginate quanto lavoro si può creare. Che io sappia nessun altro territorio si sta organizzando: anche qui, ci siamo detti per anni che la competizione è fra territori. E'ora di farlo sul serio. Chiedo al Sindaco e al Presidente della Provincia di lavorare con le banche, per far creare il plafond necessario a raggiungere l'obiettivo. Con le categorie e le aziende (Penso all'Ance, al CAR, a SGR, a tutti) per condividere un protocollo da seguire per rendere veloce la procedura. Con il Genio Civile e con chi si occupa dell'antisismica per condividere lo stesso protocollo e rendere velocissime le approvazioni. perchè lasciare sul tavolo dei soldi che potrebbero creare sviluppo e lavoro solo per questioni burocratiche sarebbe anch'esso un Delitto, in attesa di Castigo. Con i propri uffici edilizi, per la stessa ragione.

Con i tecnici e le loro associazioni, per fare le cose in maniera veloce, condivisa, e a prova di bomba, in accordo con tutti gli altri. Aver creato lavoro, e aver lasciato il nostro territorio trasformato in meglio, senza paura di terremoti e con un risparmio energetico enorme. Tutto pagato dallo Stato: direi che c'è abbastanza materiale per mettersi tutti -di corsa- attorno ad un tavolo. Non bisogna assolutamente sprecare l'occasione che ci è data da questo disastro epocale. Significa scegliere la crescita e lo sviluppo contro la rassegnazione e il declino. Al lavoro, subito!



Samuele Zerbini