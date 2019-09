Zingaretti e Bonaccini insieme a Misano per la Festa democratica

Il presente e il futuro del Pd passa da Misano. Sabato sera, nell'ambito della Festa democratica, si terrà una conversazione pubblica dal titolo "L'Italia che funziona", con il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, e il Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.

"Misano sarà più che mai al centro della politica - spiega l'ex segretario e coordinatore del PD di Misano Davide Siliquini - Ci stanno chiamando anche da fuori provincia, persino da Bologna, per partecipare all'evento che arriva in un momento davvero particolare per il nostro partito". Ad intervistare Zingaretti e Bonaccini per il pubblico sarà il giornalista del Resto del Carlino Manuel Spadazzi. Si parlerà dell'alleanza nata con il M5s per formare il nuovo governo Conte e far ripartire l'Italia e della sfida delle prossime elezioni regionali, dove il PD conferma la candidatura di Stefano Bonaccini. La serata, in programma in piazza della Repubblica, partirà alle 20,15 con una cena di pesce, preparato e cotto dagli stessi pescatori. Alle 21,30 la conversazione pubblica con Stefano Bonaccini e Nicola Zingaretti. Si preannuncia grande interesse ( la cena è già sold out). Sarà uno dei primi dibattiti pubblici in Italia con il segretario dei democratici dopo la scissione annunciata dall'ex premier Matteo Renzi, che ha deciso di creare il gruppo Italia viva.