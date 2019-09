Zoccarato (Lega): "Fare chiarezza sulle dimissioni dell'amministratore delegato di Ieg"

Il Presidente della commissione consiliare controllo e garanzia, Matteo Zoccarato, ha convocato per la giornata di venerdì 20 settembre alle ore 9.00, l’organo ispettivo istituito dal Comune di Rimini per “affrontare nel dettaglio la situazione di Italian Exibithion Group, la società che riunisce le fiere di Rimini e Vicenza. Dopo quasi un mese dalle frettolose e immotivate dimissioni dell’AD, Ugo Ravanelli, non si è saputo più nulla sulle ragioni di questo terremoto societario e sulle prospettive che attendono il comparto fieristico cittadino. La convocazione della commissione controllo e garanzia è dunque d'obbligo” – aggiunge il leghista – “questo perché non è più tollerabile proseguire l’attività istituzionale all’oscuro delle dinamiche interne a Italian Exibithion Group. Prima di tutto perché stiamo parlando di quello che a tutti gli effetti può essere definito come uno dei patrimoni più rilevanti del nostro Comune e, in secondo luogo, perché a incidere sul futuro dei nostri cittadini è proprio la recente quotazione in borsa di IEG che, oggi più che mai, svela i nostri più profondi timori rispetto alla solidità dell’operazione.”

“Non vorremmo infatti che a rimetterci fossero Rimini e riminesi” – chiosa Zoccarato che aggiunge: “sicuramente non è di buon auspicio l’indisponibilità della società, nelle vesti del suo Presidente Cagnoni ma non solo, di non prendere parte alla commissione. Speravamo il contrario. L’auspicio era che i vertici di IEG mettessero da parte le formalità e gli ‘appigli’ istituzionali, per venire a relazione con trasparenza e puntualità in commissione. Cosa che invece non faranno e il fatto che una governance di tale importanza decida di non rendere conto ai suoi cittadini e a chi li rappresenta in consiglio comunale, di certo non ci rassicura”.