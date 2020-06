Zoccarato (Lega): "Le obliteratrici dei mezzi pubblici interdette all'utenza"

“Con l’arrivo dell’epidemia e il rischio di diffusione del contagio, la parte anteriore dei mezzi Start – quella a ridosso del posto di guida – è stata giustamente bandellata e circoscritta per ragioni di sicurezza, legate soprattutto alla salvaguardia degli autisti. Così facendo però” – spiega il consigliere comunale della Lega Matteo Zoccarato – “nella stragrande maggioranza casi relativi alle corse extraurbane, l'unica macchina obliteratrice presente all’interno del mezzo è diventata inaccessibile all’utenza, che non può avvicinarsi e obliterare il proprio biglietto. A queste condizioni, è ragionevole pensare che negli ultimi mesi, moltissimi cittadini abbiano utilizzato gli stessi biglietti per più corse e che molto probabilmente continueranno a farlo fino alla fine dell'emergenza”. Per il consigliere leghista sarebbe quindi auspicabile trovare una soluzione “a salvaguardia del pubblico servizio e di chi paga regolarmente gli abbonamenti. Si potrebbero installare provvisoriamente nuove macchine obliteratrici oppure spostare quelle già presenti all’interno degli autobus. A volte basta poco per sopperire a situazioni di ingiustizia. Questa è una di quelle”.

