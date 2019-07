Porto brillo: una spiaggia bucolica tra gare e musica

Il 27 luglio ritorna la Marecchia Sailing Cup. La “gara amatoriale piú agonistica di sempre” in cui i partecipanti possono gareggiare solo creando da soli le loro imbarcazioni con materiali di riciclo. La partenza è prevista alle ore 18.30 dalla spiaggia libera di San Giuliano. Per celebrare la fine della gara, in serata seguirà poi l’evento “Porto Brillo”, festa che si svolgerà al Sea Sun, il traguardo della gara. Gli agonisti e tutti i presenti potranno divertirsi in riva al mare, dove verrà offerto vino e cozze. Il tutto accompagnato dalla musica dal vivo della band Ludovico Van e del Duo Bucolico, nella loro unica data riminese estiva. Per ulteriori informazioni, consultate il sito internet www.marecchiasailingcup.it