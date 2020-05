Fascicolo sanitario elettronico, una breve interruzione del servizio per aggiornamenti

L'Ausl Romagna informa che, a seguito di indispensabili interventi di aggiornamento, il Fascicolo Sanitario Elettronico non sarà utilizzabile per il pubblico, dalle ore 19 di giovedì 28 maggio alle ore 8 di venerdì 29 maggio, ne per consultazione ne per pagamento e prenotazioni. L'azienda, scusandosi con gli utenti per il possibile disagio, sottolinea che l'intervento è necessario per migliorare ulteriormente il servizio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.