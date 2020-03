L'Infermi di Rimini nella prestigiosa classifica dei migliori ospedale del mondo

Il "Morgagni-Pierantoni" di Forlì nella prestigiosa classifica dei migliori ospedali al mondo

NNewsweek pubblica la sua classifica dei migliori ospedali del mondo ('The world's best hospitals 2020') e inserisce l'ospedale Infermi di Rimini e l'ospedale Morgagni - Pierantoni di Forlì nel prestigioso elenco. La selezione è avvenuta in base al tenore e all'aspettativa di vita, alle dimensioni della popolazione, al numero di ospedali e alla disponibilità dei dati. Al sondaggio, condotto tra settembre e novembre del 2019, hanno risposto oltre diecimila, tra medici e pazienti degli Stati individuati.

Così si è arrivati a stilare l’elenco dei "Best Hospitals". I paesi esaminati nel 2020 sono stati complessivamente ventuno: Usa, Canada, Germania, Francia, Regno Unito, Svizzera, Corea del Sud, Giappone, Singapore, Australia, Israele, Svezia, Danimarca, Norvegia, FinIandia, ThaiIandia, Italia, Brasile, lndia, Spagna e Paesi Bassi.

La classifica è stata pubblicata sul sito web di Newsweek e nell'edizione cartacea della rivista del 6 marzo. Proprio nei giorni in cui sta giocando la sfida più importante contro il Coronavirus, questo prestigioso riconoscimento a due ospedali pubblici dell'Emilia Romagna acquista un particolare valore e premia l'impegno di tutti i professionisti che combattono il virus in prima linea.

"Un altro prestigioso riconoscimento per la sanità pubblica della nostra regione, che continua a collocarsi ai massimi livelli mondiali - afferma l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini-. E soprattutto una conferma delle straordinarie capacità degli uomini e delle donne che ogni giorno lavorano al servizio degli altri con professionalità, passione e dedizione, oggi più che mai in prima linea mettendo a rischio anche la propria vita. A loro e a tutti i medici, gli infermieri, gli operatori di tutte le nostre strutture, indipendentemente da qualsiasi classifica, va il grazie della Regione e, credo di poterlo dire, di tutti i cittadini emiliano-romagnoli".

“