La salute a portata di un clic, tutti i servizi disponibili con il "fascicolo elettronico"

Appuntamento lunedì 9 dicembre, alle 9.30, alla Biblioteca Comunale di Misano per l'incontro sul “Fascicolo sanitario elettronico" : di che si tratta, chi coinvolge, quali vantaggi offre. Con il Fascicolo sanitario elettronico (FSE) puoi trovare on line i documenti e le informazioni che riguardano la tua salute (ricette, esami, diagnosi) È come un cassetto dove è riposta e ordinata tutta la tua documentazione sanitaria. Solo tu e i medici che autorizzi possono leggere questi documenti.Con il fascicolo sanitario elettronico si possono prenotare on line visite ed esami specialistici- modificare o annullare gli appuntamenti prenotati on line - pagare on line i ticket sanitari e visualizzare le ricevute dei pagamenti - scegliere e cambiare il medico di famiglia - Visualizzare, stampare referti, analisi di laboratorio.

L’incontro rientra nel progetto Pane e Internet dell’Agenda Digitale Regionale dell’Emilia-Romagna finalizzato allo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini ed alla promozione della cultura digitale nel territorio regionale.

Ingresso libero e gratuito è consigliata la prenotazione - Info:0541-618484