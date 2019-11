Banca delle visite e Mutuo soccorso: un incontro per parlare di salute e prestazioni mediche gratuite

Martedi 12 novembre dalle 21, per circa un'ora, si terrà un breve ma intenso incontro gratuito a Montescudo sul tema salute. Il sindaco Elena Castellari, a nome dell'Amministrazione del Comune di Montescudo - Monte Colombo, ha messo a disposizione il teatro Rosaspina di Montescudo che ospiterà i responsabili territoriali della "Banca delle Visite" oltre ad alcuni soci di Società di Mutuo Soccorso. Le Società di Mutuo Soccorso sono delle Associazioni che possono sostenere la tematica Salute per la famiglia, compreso anziani e persone con situazioni mediche pregresse.

Il tema salute sarà confrontato su diversi fronti a partire dall'eccellenza del servizio sanitario Regionale passando per un confronto europeo sul tema. La Banca delle visite invece si offre di donare gratuitamente visite mediche specialistiche e indagini di alta diagnostica in tempi rapidi a persone che non possono permettersi i tempi della sanità Italiana e i costi dei servizi privati.

L'incontro è libero e gratuito e la cittadinanza è invitata a partecipare, la serata sarà una preziosa occasione per ricevere informazioni utili.