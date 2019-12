Fascicolo sanitario elettronico, si amplia la rete degli sportelli dove poterlo attivare

Da lunedì 16 dicembre effettuare il riconoscimento “de visu”, operazione che va effettuata una tantum per attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), diventa più facile. Questa operazione potrà infatti essere svolta presso tutti gli sportelli aziendali Cup e Cassa. E’ ormai nota l’importanza del Fse: non solo consente di prenotare on line le proprie prestazioni e pagarle evitando code e spostamenti, ma potendo consultare on line i referti non occorrerà più recarsi a ritirarli fisicamente e in più, ovunque si vada, per svago o per lavoro, si avrà sempre a portata di mano la propria storia sanitaria. Chi voglia ulteriormente documentarsi su questo importante strumento della Regione Emilia Romagna, può consultare il link https://support.fascicolo-sanitario.it.

E ora, ad ulteriore servizio dell’utenza, si amplia la rete di sportelli cui è possibile attivarlo, che da lunedì saranno:

Bellaria-Igea marina, Piazza del Popolo, 1

Novafeltria, Via 24 Maggio, 174

Rimini in Via Circonvallazione Occidentale, 57 e in Viale Settembrini, 2 - Atrio Ospedale Infermi

Santarcangelo di Romagna, Via Pedrignone, 3

Verucchio in Via Monte Ugone, 5 e in Piazza Borsalino, 17

Cattolica, Via Beethoven, 1 (Ospedale)

Coriano, Via Fleming, 4

Morciano di Romagna, Via Arno, 40

Riccione in Via Frosinone, 1 e in Via San Miniato, 16 (Servizio di Scelta del medico/esenzioni).